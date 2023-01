Schlaglochpiste: Die östliche Hälfte der Bismarckstraße in Hanerau-Hademarschen steht ganz weit oben auf der To-do-Liste der Kommunalpolitiker. Die Anwohner müssen sich nicht an der Finanzierung beteiligen. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down Anwohner werden entlastet Hanerau-Hademarschen schafft die Straßenausbaubeiträge ab Von Hans-Jürgen Kühl | 11.01.2023, 12:10 Uhr

Die Politik in Hanerau-Hademarschen hat entschieden: Anwohner müssen beim Straßenausbau künftig nichts mehr zahlen. So sollen die Bürger angesichts von Energiekrise und Inflation entlastet werden. So viel Geld sparen die Bürger durch die Neuregelung.