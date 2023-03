Hunde sind am 26. März in Hanerau-Hademarschen im Fokus. Ein Rennen der Vierbeiner bildet einen Höhepunkt beim Frühlingsfest des Vereins für Handel, Handwerk und Gewerbe. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down Hanerau-Hademarschen Rennen mit Hund und Herrchen: So läuft das Highlight am 26. März beim Frühlingsfest Von Hans-Jürgen Kühl | 16.03.2023, 14:35 Uhr

Es ist eine Herausforderung für Mensch und Tier. Beim Hunde-Fun-Rennen am 26. März in Hanerau-Hademarschen können die Vierbeiner zeigen, was sie drauf haben. Die Organisatoren erklären den Plan für die Wettbewerbe.