Sieg auf „Silent Pepper": Malin Asmussen aus Gokels triumphierte vor einem Jahr beim Großen Preis zum Abschluss des Turnierwochenendes auf dem Batz. Foto: Hans-Jürgen Kühl Station vom Gras-Cup SH Springreiten und Dressur: Turnier auf dem Batz findet in Hanerau-Hademarschen statt Von Hans-Jürgen Kühl | 06.07.2023, 13:14 Uhr

Das Turnier auf dem Batz in Hanerau-Hademarschen ist eine Station des „Gras-Cup SH“. Am Wochenende vom 8. und 9. Juli entscheidet sich, welche Reiter mit ihren Pferden in verschiedenen Klassen im Springreiten und Dressur Punkte sammeln können.