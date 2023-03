Der Nortorfer Gastronom Ulf Heeschen muss wie alle Restaurant- und Hotelbesitzer um seine Mitarbeiter kämpfen. Deshalb lässt er sie am Erfolg von Kirchspiels Gasthaus teilhaben. Eine Selbstverständlichkeit, findet er. Foto: Christina Köhn up-down up-down Gastronomie in Nortorf Kirchspiels Gasthaus: Inflationsprämie ist ein Baustein im Kampf gegen den Fachkräftemangel Von Christina Köhn | 20.03.2023, 07:08 Uhr

Ulf Heeschen, Inhaber vom Kirchspiels Gasthaus in Nortorf, zahlt nicht nur die Inflationsprämie. Er bietet auch Teilzeitstellen an. Nur so könnten Mitarbeiter gehalten werden. Doch damit ist der Kampf um Fachkräfte noch lange nicht entschieden.