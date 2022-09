3000 Kubikmeter Wasser stehen zur Verfügung: Bürgermeister Jan Butenschön und der technische Leiter der Gemeindewerke, Tim Petersen (rechts). Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down Aukrug, Hohenwestedt, Hademarschen Wer will es haben? Freibäder verschenken eine Million Liter Wasser Von Hans-Jürgen Kühl, Matthias Hermann | 15.09.2022, 08:44 Uhr

Die Idee stammt von einem Freibad aus Hessen. Statt in die Kanalisation zu fließen, kann das Wasser so noch von Landwirten und Gärtnereien genutzt werden. In einigen Schwimmbädern sind die Pools im Winter allerdings gar nicht trocken.