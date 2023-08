Anwohner alarmierte Feuer in Steenfeld: Photovoltaikanlage brennt Von Rainer Krüger | 23.08.2023, 11:43 Uhr Die Feuerwehr musste am Mittwoch, 23. August, in Steenfeld ausrücken. Eine Photovoltaikanlage brannte. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down

Feueralarm in Steenfeld. In der Pemelner Dorfstraße brennt eine Photovoltaikanlage auf einem Dach. Der Brand wurde am 23. August, um 11.02 Uhr gemeldet. Das ist bislang bekannt.