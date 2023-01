Nächtlicher Einsatz bei Schnee und Eis: Gegen 19.45 Uhr wurden am Mittwochabend die Freiwilligen Feuerwehren aus Gokels und Seefeld zu einem Großbrand alarmiert. Foto: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde up-down up-down Starker Rauch beim Großbrand Feuer in Gokels: Leerstehendes Einfamilienhaus niedergebrannt und | 18.01.2023, 22:04 Uhr | Update vor 15 Min. Von Lutz Timm Dana Ruhnke | 18.01.2023, 22:04 Uhr | Update vor 15 Min.

Am Mittwochabend kämpften 60 Einsatzkräfte gegen die Flammen an. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Der nahegelegene Kindergarten wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.