Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr löschen den Brand im Einfamilienhaus in Dätgen. Foto: Kreisfeuerverband Rendsburg-Eckernförde up-down up-down 104 Helfer im Einsatz Feuer in Dätgen: Brand in Einfamilienhaus – Nachbarin löste Alarm aus, Bewohner unverletzt Von Rainer Krüger | 06.06.2023, 08:53 Uhr

Ein Großbrand hielt in der Nacht zu Dienstag (6. Juni) die Feuerwehr in Dätgen in Atem. Der Alarm ging gegen 4 Uhr früh ein. Ein Einfamilienhaus brannte. Das ist bisher bekannt.