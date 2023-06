„Käpt’n Balu und seine Crew“: Die zwölf- bis dreizehnjährigen Kinder aus den Klassen 6a und 6b der „Schule Hohe Geest“ wurden für ihre Teilnahme am 24-Stunden-Schwimmen mit einem Sonderpokal belohnt. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down Acht Teams am Start Erstes 24-Stunden-Schwimmen in Hohenwestedt: So lief die Premiere Von Hans-Jürgen Kühl | 26.06.2023, 10:46 Uhr

Alle teilnehmenden Mannschaften bestanden den Ausdauertest von 10 Uhr am Samstag bis 10 Uhr am Sonntag im Hohenwestedter Freibad. Von der Benefizveranstaltung profitieren zwei Vereine in der Region.