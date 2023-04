Moderne Technik im erweitertem Feuerwehrhaus: Bürgermeister Frank Steinmann erklärt die Abgas-Absauganlage. Foto: Kai Eckhardt up-down up-down Einweihung am 22. April Feuerwehr in Ellerdorf: Neue Räume im Gerätehaus schaffen mehr Sicherheit Von Kai Eckhardt | 20.04.2023, 14:32 Uhr

460.000 Euro wurden in Ellerdorf investiert. Am 22. April wird der Anbau am Feuerwehrhaus eingeweiht. Bürgermeister Frank Steinmann verrät, was sich nun für die Brandschützer verbessert.