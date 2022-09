2022: Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein richtig gutes Storchenjahr. Foto: Kai Eckhardt up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Mega-Jahr für den Storch: Bestes Brutergebnis seit 41 Jahren Von Kai Eckhardt | 05.09.2022, 17:22 Uhr

2021 war es in der Brutphase für die Störche zu kalt, viele starben an einer Lungenentzündung. In diesem Jahr sieht es komplett anders aus. Und das lag nicht nur am besseren Wetter.