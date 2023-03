Jan Butenschön (Mitte vorne) will Bürgermeister von Hohenwestedt bleiben. Er tritt als einziger Bewerber bei der Bürgermeisterwahl am 14. Mai an. Dabei stehen die Kommunalpolitiker der Parteien in der Gemeindevertretung hinter seiner Kandidatur: SPD-Parteichefin Steffica Becker (von links), der stellvertretende FDP-Ortsvereinsvorsitzende Olaf Stäcker, FDP-Fraktionsvorsitzender Werner Butenschön, der CDU-Fraktionsvorsitzende Dieter Krusche und Bürgervorsteher Carsten Wiele.

Foto: Hans-Jürgen Kühl