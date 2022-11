Sollen in Gnutz Solarparks gebaut werden. Beim Bürgerentscheid am 6. November entschieden die Gnutzer über die Grage. Symbolfoto: Pixabay/Zsuzsa Bóka up-down up-down Deutliches Ergebnis Bürgerentscheid in Gnutz: Mehrheit gegen Solarparks - was passiert jetzt? Von Rainer Krüger | 07.11.2022, 17:53 Uhr

Der kreisweite Bürgerentscheid zur Imland-Klinik war am 6. November in Gnutz nicht der einzige. Es gab auch ein Votum über Flächen-Photovoltaikanlagen. Die Gnutzer entschieden, ob in der Gemeinde Solarparks gebaut werden.