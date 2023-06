Die Feuerwehren aus Hanerau-Hademarschen, Bendorf-Oersdorf und Oldenbüttel konnten den Brand im alten Pastorat schnell löschen und so den Schaden auf das Innere des Gebäudes begrenzen. Foto: KFV Rendsburg-Eckernförde up-down up-down Einsatz in Hanerau-Hademarschen Brand im alten Pastorat: Schaden entstand nur im Gebäude und | 22.06.2023, 09:30 Uhr Von Rainer Krüger Christina Köhn | 22.06.2023, 09:30 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr in Hanerau-Hademarschen musste in der Nacht zu Donnerstag zum alten Pastorat in der Kaiserstraße 9 ausrücken. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand.