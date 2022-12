Wer hier sitzt, will von Autofahrern mitgenommen werden. Willi Kreutz (links), der gerade zum Einkaufen war, und der Aukruger Gemeindevertreter Johannes Carstens haben auf einer der neuen Mitfahrbänke in Aukrug Platz genommen. Sie steht in den Nähe des Markant-Markts im Ortsteil Innien.

Foto: Hans-Jürgen Kühl