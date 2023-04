300 Meter über Aukrug: Pamela Lohse ist dem Segelfliegen seit Beginn ihrer Pilotinnenausbildung im Jahre 1988 treu geblieben und schwärmt von der „Faszination, sich die Welt von oben anzuschauen“. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down 300 Meter über Aukrug Pilotin Pamela Lohse übers Segelfliegen: Von der Faszination mit Adlern zu schweben Von Hans-Jürgen Kühl | 18.04.2023, 11:49 Uhr

Jetzt kreisen die Piloten des Vereins „Segelflug Aukrug“ wieder am Himmel. Mit erneuertem Flugzeugbestand startet der Club in ein Jubiläumsjahr. Pilotin Pamela Lohse erzählt, was sie am Fliegen fasziniert.