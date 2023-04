14. Mai: Auch im Amt Mittelholstein sind die Bürger bei der Kommunalwahl zur Stimmabgabe aufgerufen. Foto: Jens Büttner up-down up-down 512 Kandidaten für 289 Mandate Kommunalwahl 2023 im Amt Mittelholstein: Sieben neue Bürgermeister sind gesetzt Von Rainer Krüger | 14.04.2023, 15:22 Uhr

512 Bewerber treten im Gebiet des Amts Mittelholstein bei der Kommunalwahl am 14. Mai an. In sieben Kommunen machen die amtierenden Bürgermeister nicht mehr weiter. Und es gibt weitere Änderungen in der politischen Landschaft.