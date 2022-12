Die Autobahnabfahrt Bredenbek in Richtung Schacht-Audorf war Donnerstagmogen wegen eines Unfalls gesperrt. Foto: Frank Höfer up-down up-down Crash bei Bredenbek A210: Unfall an Autobahnausfahrt am Donnerstagmorgen - Fahrer verletzt Von Rainer Krüger | 08.12.2022, 11:21 Uhr

Ein Pkw-Fahrer kam am 8. Dezember gegen 6.30 Uhr beim Verlassen der Autobahn 210 an der Ausfahrt Bredenbek mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Beim Unfall am Morgen hatte der Fahrer Glück im Unglück.