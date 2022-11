In der Nacht auf Sonntag ereignete sich in Hamweddel ein Unfall. Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Hamweddel Unter Alkoholeinfluss: 21-jähriger Autofahrer nach Unfall schwer verletzt Von Aljoscha Leptin | 14.11.2022, 09:25 Uhr

Der Unfall in Hamweddel ereignete sich in der Nacht auf Sonntag, 13. November, im Bereich Heidkaten/Dorfstraße. Der Autofahrer musste anschließend in die Imland-Klinik Rendsburg gebracht werden.