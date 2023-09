Die Polizei bittet bei einer Vermisstensuche um Hinweise aus der Bevölkerung. Seit Mittwoch, 30. August, wird ein 18-Jähriger aus Nienborstel (Kreis Rendsburg-Eckernförde, Amt Mittelholstein) vermisst.

Der 18-Jährige wurde zuletzt am Barloher Forst gesehen

Er wurde zuletzt am 30. August gegen 15 Uhr am Waldrand zum Barloher Forst (Hüttener Pforte) gesehen. „Derzeit gibt es keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort und die Hintergründe für sein Verschwinden sind unbekannt“, informiert die Polizei in einer aktuellen Mitteilung.

Wer den Mann seit dem 30. August gesehen hat oder sonstige Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Rendsburg unter Tel. 04331/208450 zu melden oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Update: Am 6. September teilte die Polizei mit, dass der Mann tot aufgefunden wurde.