In Itzehoe erwischt : Mitarbeiter von Kaufland schnappt zwei jugendliche Ladendiebe

Auf einen der Täter kommt noch weiterer Ärger zu.

Avatar_shz von sh:z

19. Januar 2022, 11:20 Uhr

Auf einen der Täter kommt noch weiterer Ärger zu.

Zwei Jugendliche sind am Dienstagabend (18. Januar) beim Ladendiebstahl bei Kaufland erwischt worden.

Gegen 20 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Marktes einen 16- und einen 17-Jährigen, die Lebensmittel und Drogerieartikel in einen Rucksack und in eine Tüte steckten. Dann gingen sie an den Kassen vorbei, ohne zu bezahlen. Der Zeuge sprach sie an und brachte sie in sein Büro, um auf die Polizei zu warten.

Tierabwehrspray gefunden

Die Beamten fanden bei den Jugendlichen weitere Artikel, die laut Polizeisprecherin Merle Neufeld vermutlich ebenfalls aus einem Diebstahl stammten sowie ein Tierabwehrspray. Deshalb wird sich einer der Verdächtigen zudem wegen Diebstahls mit Waffen verantworten müssen.

Um die Identität der Jugendlichen zu klären, die kein Deutsch sprachen, brachten die Polizisten sie zum Revier. Nach Abschluss der polizeilichen Schritte konnten sie gehen – der eine stammte aus Hamburg, bei dem anderen ließ sich kein fester Wohnsitz feststellen.