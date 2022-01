VHS Hohenlockstedt : Mit einem kleinen Programm durch die Corona-Krise

Die Volkshochschule plant zusammen mit der Arthur-Boskamp-Stiftung Führungen durch das ehemalige Soldatenheim.

15. Januar 2022, 11:21 Uhr

Die Volkshochschule plant zusammen mit der Arthur-Boskamp-Stiftung Führungen durch das ehemalige Soldatenheim.

„Wir waren mutig und haben ein kleines Programm mit Veranstaltungen und Kursen für das erste Semester im Jahr 2022 geplant und zusammengestellt“, sagt Britta Rohwer, Vorsitzende der Volkshochschule Hohenlockstedt. Was am Ende auf Grund der Corona-Pandemie und der mit sich bringenden Auflagen noch durchführbar sein wird, bleibt abzuwarten. „Was machbar ist, wollen wir dann gerne anbieten“, betont die VHS-Vorsitzende.

Führungen durch das ehemalige Soldatenheim

So sind unter anderem gemeinsam mit der Arthur-Boskamp-Stiftung Führungen durch das ehemalige Soldatenheim geplant. Zur Auswahl stehen dafür mehrere Termine – bis Juni immer der letzte Sonnabend eines Monats in der Zeit von 14 bis 15 Uhr. Anmeldungen sind unter anderem unter info@arthurboskamp-stiftung.de möglich.

„Spannung in der Käsediele“ heißt am 15. Februar im Meierhof Möllgaard beim Krimidinner mit Käse. Des weiteren geplant sind Veranstaltungen unter dem Motto Käse, Kunst und Kultur am 5. März, eine kulinarische Käseverkostung mit Wein am 19. März, Käse trifft auf Hopfen am 14. Mai und das Genießer-Seminar am 18. Juni. Anmeldungen zu diesen Angeboten sind ausschließlich bei der Familie Möllgaard unter 04826/370378 möglich.

Einen Beitrag für die Umwelt bietet Helmut Mittelmann am 17. März an. Er erläutert Interessierten Wissenswertes zur Thematik Photovoltaik sowie Funktion und Nutzen einer solchen Anlage. Am 24. März referiert er zudem über die rechtlichen Grundlagen und Bedingungen. „Flammen über der Marsch“ – Heike Denzau liest am 21. April aus ihrem neuen Krimi in der Gemeindebücherei, in der auch Karten für die Vorlesung erworben werden können. Mitarbeiter des Pflegestützpunktes erläutern am 4. Mai in einem Vortrag, wie man die Pflegezeit finanziell meistert und geben Hilfestellungen. Zwei Tage später, am 6. Mai, ist eine Führung durch das Breitenburger Schloss geplant.

Des weiteren geplant sind ein Englisch-Sprachkurs, Nähtreffen, Wassergymnastik und Kurse für die präventive Gymnastik/Rückenschule und Hatha-Yoga-Kurse. Nicht zu kurz kommen Liebhaber kulinarischer Kostbarkeiten bei den Kochkursen, in deren Mittelpunkt das Wild, die indische Küche und neue Rezepte aus Afrika stehen.

Anmeldungen und Infos

Genaue Informationen über Inhalte, Abläufe, Zeiten, Austragungsorte sowie Preise finden Kursteilnehmer und Interessierte im VHS-Programmheft, auf der Internetseite www.vhs-holo.de sowie in der Geschäftsstelle im Rathaus, Kieler Straße 49. Sprechzeiten immer dienstags von 16 bis 18 Uhr oder freitags von 9.30 bis 11 Uhr, dann auch telefonisch unter 04826/3062.