Gesundheitsamt Itzehoe : Mehr als 1000 Corona-Infizierte im Kreis Steinburg registriert

Die Infektionszahlen steigen deutlich: Gegenüber der Vorwoche sind 246 zusätzliche Infizierte im Kreisgebiet registriert worden.

Andreas Olbertz

18. Januar 2022, 18:33 Uhr

Immerhin, neue Todesfälle sind glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Das Steinburger Gesundheitsamt zählt aktuell 1090 Corona-Infektionen. Innerhalb einer Woche ist die Zahl um fast 30 Prozent gestiegen. Ein Plus von 246 neuen Infektionen. Gegenüber den Zahlen von Anfang Januar macht das fast eine Verdoppelung aus. Vermutlich ist die hoch ansteckende Omikron-Variante für diesen Anstieg verantwortlich.

Spitzenreiter Itzehoe

Sowohl bei der absoluten Zahl, als auch beim Anstieg hat Itzehoe den höchsten Wert zu verzeichnen. In der Kreisstadt sind zurzeit 335 Menschen mit dem Virus infiziert – 100 mehr als in der Vorwoche. Das ist aber aufgrund der hohen Einwohnerzahl auch nicht anders zu erwarten. Im Amt Kellinghusen fällt der Zuwachs mit 50 neuen Fällen nur halb so hoch aus. Dort sind 167 Infektionen registriert – die Zahl fällt etwas besser aus, als angesichts der Einwohnerzahl zu erwarten gewesen wäre.

Im Amt Horst-Herzhorn leben etwa halb so viele Menschen wie in der Kreisstadt. Dort sind aber nur neun neue Infektionen verzeichnet worden. 118 Personen mit positivem Testergebnis weist das Gesundheitsamt dort aus.

Glückstadt kommt entsprechend seiner Einwohnerzahl etwa auf das Itzehoer Niveau: Ein Plus von 27 auf jetzt 108 Infizierte. 94 Fälle wurden im Amt Itzehoe-Land gezählt, was einem Anstieg um 29 Fälle entspricht. Im Amt Krempermarsch haben sich in der zurückliegenden Woche 30 Menschen zusätzlich infiziert, dort sind 82 Personen erfasst. Im Amt Breitenburg kletterte die Zahl von 40 auf 53.

Der Bereich Wilster und Wilstermarsch meldet sogar rückläufige Zahlen. Mit aktuell 65 Infizierten sind im ehemaligen Hot-Spot jetzt sieben Menschen weniger corona-positiv. Im Amt Schenefeld sank die Zahl um fünf von 73 auf jetzt 68.