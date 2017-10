Kaltenkirchen : Mann stürzt aus dem zweiten Stock und stirbt

von Christin Lempfert

erstellt am 11.Okt.2017 | 16:30 Uhr

Kaltenkirchen | Am Mittwochnachmittag ist ein Arbeiter auf einer Baustelle in Kaltenkirchen aus dem zweiten Stock gestürzt und an der Unfallstelle verstorben, teilt die Polizei mit. Der 55-Jährige aus dem Kreis Segeberg arbeitete an einem Balkon im zweiten Stock eines Neubaus, als er aus bislang ungeklärten Gründen nach unten stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen.

Die alarmierten Rettungskräfte versuchten noch vor Ort die Person zu reanimieren. Dies gelang jedoch nicht, so dass der Arbeiter an der Unfallstelle starb. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

