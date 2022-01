Feuer in Kleinmeinsdorf : Mann lag tot auf dem Sofa in seinem verqualmten Haus

Vermutlich ein 70-jähriger Mann ist in der Nacht zu Freitag bei einem Feuer in Kleinmeinsdorf ums Leben gekommen. Das Haus im Schmiederedder war beim Eintreffen der Feuerwehren völlig verqualmt.

Avatar_shz von Michael Kuhr

15. Januar 2022, 10:32 Uhr

Vermutlich ein 70-jähriger Mann ist in der Nacht zu Freitag bei einem Feuer in Kleinmeinsdorf ums Leben gekommen. Das Haus im Schmiederedder war beim Eintreffen der Feuerwehren völlig verqualmt.

Ein Feuer im Schmiederedder in Kleinmeinsdorf forderte in der Nacht zu Freitag etwa 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bösdorf. In den Haus lag ein toter Mann, der vermutlich bereits am Vortag verstorben war, heißt es aus Feuerwehrkreisen. Es soll der 70-jährige Bewohner des Hauses gewesen sein. Die Identität wird derzeit rechtsmedizinisch geklärt.

Die Brandermittler ergründen derzeit die Brandursache

Die Einsatzkräfte entdeckten in dem völlig verqualmten Haus lediglich ein kleines offenes Feuer, das dort offenbar schon längere Zeit zuvor loderte. Die Leiche des Mannes habe bereits stark verkohlt auf dem Sofa gelegen. Die Brandermittler ergründen derzeit die Brandursache. Zur Unterstützung war auch die Drehleiter aus Plön und die Freiwillige Feuerwehr aus Kreuzfeld angefordert worden.