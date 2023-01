Feuer unter Kontrolle Video: 70 Einsatzkräfte bekämpfen Brand in Lübeck-Schlutup Von Mike Orend | 10.01.2023, 20:20 Uhr

Video Play Icon Video Play Icon 01:47 Video Play Icon Video Play Icon 01:47

In einem Gewerbegebiet in Lübeck-Schlutup ist am Dienstag eine Werkstatt in Brand geraten. Das Feuer griff auf einen angrenzenden Betrieb und Wohnungsbereiche über. Mit 70 Einsatzkräften bekämpften Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren die Flammen.