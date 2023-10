Eine 86-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall in Lübeck am vergangenen Freitag schwer verletzt worden. Auf dem Gehweg in der Beckergrube wurde sie von einem Fahrradfahrer angefahren. Diesen sucht jetzt die Polizei.

Gegen 10.35 Uhr war die Seniorin auf dem rechten Gehweg der Beckergrube in Richtung Innenstadt unterwegs. Wegen des von den Dächern herunterrieselnden Regenwassers sei sie weit links gegangen, heißt es in dem Aufruf der Polizei vom Mittwoch. Kurz hinter der Einmündung der „Siebente Querstraße“ sei der Frau ein Radfahrer auf dem Gehweg entgegengekommen. Es kam zum Zusammenstoß.

Seniorin muss ins Krankenhaus

Dabei stürzte die 86-Jährige zu Boden und verletzte sich so schwer, dass ein längerer Krankenhausaufenthalt erforderlich sein wird. Eine Passantin und eine Mitarbeiterin eines nahen Geschäfts wurden auf den Vorfall aufmerksam, halfen der Dame. Gemeinsam gingen sie in den Laden – auch der Unfallverursacher sei noch kurz im Geschäft gewesen. Als jedoch die Polizei hinzugerufen worden sei, sei der Fahrradfahrer verschwunden. Im Trubel der Aufregung habe er sich in Richtung Willy-Brandt-Allee davongemacht, ohne seine Daten zu hinterlassen, so die Polizei.

Mit Bierdose in der Hand gefahren

Der Fahrradfahrer wird als sehr schmächtig und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß beschrieben. Er soll dunkle Oberbekleidung getragen und eine auffällige Zahnlücke unten rechts gehabt haben. Der Mann habe schütteres bis fransiges Haar und wirke ungepflegt, zudem soll er nach Alkohol gerochen haben und mit einer Bierdose in der Hand gefahren sein.

Die Polizei fahndet jetzt nicht nur nach dem flüchtigen Radfahrer. Auch potenzielle Zeugen sollen sich melden. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, kann die Dienststelle in Lübeck unter der Telefonnummer 0451/1316145 oder per E-Mail an ed.luebeck.prev01@polizei.landsh.de erreichen.