Unfall in Lübeck Betrunkene läuft auf Moislinger Allee und wird von Auto erfasst Von Alexander Steenbeck | 07.03.2023, 12:04 Uhr

25 Jahre alte Fußgängerin läuft in Lübeck auf die Straße – die 24 Jahre alte Fahrerin eines VW Up konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Polizei gibt Einblick in die Hintergründe, warum die Frau auf die Hauptverkehrsstraße lief.