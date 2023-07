Hochsommer im Juli: Die höchsten Werte werden am späteren Nachmittag erwartet. Foto: Thomas Müller up-down up-down Lübecker Bucht Sommerwetter mit mehr als 30 Grad sorgt für volle Strände an der Ostsee Von dpa | 09.07.2023, 14:41 Uhr

In Teilen von Schleswig-Holstein und in Hamburg wurde am Sonntag die 30-Grad-Marke geknackt. Das sorgt auch für volle Strände an der Ostsee. Doch lange hält der Hochsommer nicht mehr.