Großeinsatz in der Lübecker Bucht Travemünde: Warum nach dem vermissten Segler nicht weiter gesucht wird Von Ostholsteiner Anzeiger/ emd | 07.08.2023, 12:08 Uhr Eine großangelegte Suchaktion nach einem vermissten Segler endete erfolglos. Foto: Mopics

Es sollte ein schöner Segeltörn von Boltenhagen nach Travemünde werden, doch es endete tragisch: Das Paar aus Niedersachsen kam nicht gemeinsam am Ziel an. Der Segler stürzte aus bislang ungeklärter Ursache in der Lübecker Bucht in die Ostsee. Eine große Suchaktion blieb erfolglos.