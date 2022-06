An der Übernachtungsaktion vom 13. Oktober bis 13. Dezember beteiligen sich insgesamt sieben Hotels in Travemünde. FOTO: Imago/Jürgen Ritter Herbst/Winter 2022 Travemünde: Hotel-Übernachtung im Seebad zum Schnäppchenpreis Von Alexander Steenbeck | 21.06.2022, 13:36 Uhr

In insgesamt sieben Hotels in Travemünde gelten Übernachtungsangebote. Ab jetzt können Plätze für eine Auszeit an der Ostsee gebucht werden.