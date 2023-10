Bauarbeiten am Airport Lübeck Von Tower bis Kongress-Zentrum: Millionen-Investition am Flughafen Blankensee Von Alexander Steenbeck | 17.10.2023, 09:00 Uhr Der Flughafen Lübeck-Blankensee verändert sein Gesicht: Gut 25 Meter hoch ist der Tower im neuen Multifunktionsgebäude. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down

Exklusive Einblicke in das neue Multifunktions-Gebäude des Lübecker Flughafens: Was hier zurzeit entsteht und am Airport noch geplant ist – und Konfliktstoff liefern könnte.