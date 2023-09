Justizvollzugsanstalt in Marli Tod in Untersuchungshaft: Gefangener stirbt in der JVA Lübeck Von Alexander Steenbeck | 15.09.2023, 14:45 Uhr In der JVA Lübeck wurde am Freitag ein toter Häftling entdeckt. Foto: Holger Kröger up-down up-down

Der Mann wurde in einem Einzelhaftraum in der Lübecker Justizvollzugsanstalt (JVA) aufgefunden. Die JVA gibt Einblick in die Ermittlungen.