Wer möchte, kann sich dem Schaffen eines einzigen Theaters widmen oder gezielt Theater-Hopping machen und möglichst viele verschiedene Eindrücke aus Produktionsausschnitten gewinnen. Foto: Olaf Malzahn/TL up-down up-down Lübecker Theaternacht 2022 23 Spielstätten und Ensembles: Die Hansestadt wird wieder zu einer großen Bühne Von Alexander Steenbeck | 22.09.2022, 12:48 Uhr

Ob Theater „to go“, opulente Oper oder kleines Impro-Theater: Bis in die tiefe Nacht hinein gibt es an mehreren Orten in Lübeck wieder ein vielfältiges Programm zu erleben.