Kostenlose Besichtigungen Tage der Industriekultur 2023: Viel Programm in Lübeck und Ostholstein Von Alexander Steenbeck | 19.09.2023, 13:16 Uhr In Lübeck und Ostholstein gibt es bei den „Tagen der Industriekultur am Wasser“ besondere Einblicke – so unter anderem in die Hafen-Anlagen auf der Nördlichen Wallhalbinsel. Foto: Reinhard Steenbeck up-down up-down

Mit über 200 Veranstaltungen in über 112 Denkmalen an 57 Orten lädt die Metropolregion Hamburg zum siebten Mal zu den „Tagen der Industriekultur am Wasser“ ein. Was die Besucher in der Region besichtigen können, was sonst vielfach nicht öffentlich zugänglich ist – ein Überblick.