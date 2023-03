Vor dem Mühlentor entdeckten die Lübecker Forscher die alten Gräber. Foto: Hansestadt Lübeck up-down up-down Archäologen finden alte Gräber Sensationsfund in Lübeck: Verschollener Friedhof verzögert Bauarbeiten Von Alexander Steenbeck | 20.03.2023, 14:00 Uhr

Lübecker Archäologen entdecken historischen Armenhausfriedhof. Was die Experten an den Funden am meisten verblüfft hat.