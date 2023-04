Yurii Chornii (l-r), griechisch-katholischer Priester für ukrainische Menschen, eine Bürgerin, Yaroslav Bohodyst, Priester der ukrainisch-orthodoxen Kirche Hamburg, und Iryna Tybinka, ukrainische Generalkonsulin in Hamburg, tragen das Holzkreuz vor dem Aufzug. Foto: Jonas Walzberg up-down up-down Ältester deutscher Kreuzweg Karfreitag: Rund 700 Menschen erinnern auf Lübecker Kreuzweg an Jesus Christus Von dpa | 07.04.2023, 16:55 Uhr

Auf dem 1650 Meter langen Weg durch die Lübecker Altstadt wurde an Karfreitag auch an die Leiden der Kriege in der Ukraine und weltweit erinnert.