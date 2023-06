Gerade erst eröffnet und bereits Einsatzort der Polizei: Das Lübecker Volksfest an der Muk. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Polizei-Einsatz auf dem Rummel Messer im Spiel? Schlägerei auf dem Lübecker Volksfest Von Alexander Steenbeck | 20.06.2023, 10:12 Uhr

Aus einem Duell wird eine Massenschlägerei: Eine Gruppe junger Männer geriet am Rand des Lübecker Volksfestes in Streit. Die Polizei gibt Einblick in ihre Ermittlungen.