Die neue „Peter Pan“ machte zum ersten Mal am Skandinavienkai fest. Foto: Bernd Pagel/LHG up-down up-down Lübecker Hafen „Peter Pan“: Neueste Flüssiggas-Fähre der TT-Line läuft zum ersten Mal Travemünde an Von Alexander Steenbeck | 24.01.2023, 11:00 Uhr

Zweiter Schiffs-Neubau der TT-Line mit Flüssiggas-Antrieb erstmals in Lübeck-Travemünde zu Gast. Wann er in den Linienbetrieb nach Trelleborg geht und was mit der alten „Peter Pan“ passiert.