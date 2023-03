Mit Fertigstellung der Festen Fehmarnbeltquerung sollte den Planungen zufolge die Bäderbahn auf der Schienenhinterlandanbindung fahren. Ein möglicher Weiterbetrieb der Strecke an der Lübecker Bucht wird zurzeit geprüft. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Fehmarnbeltquerung in Ostholstein Lübeck begrüßt Bemühungen zum Erhalt der Bäderbahn und wirbt um Regio-S-Bahn Von Alexander Steenbeck | 21.03.2023, 12:22 Uhr

Warum Lübeck einen Weiterbetrieb der Bahnstrecke an der Lübecker Bucht befürwortet und was die Regio-S-Bahn in der Region leisten soll.