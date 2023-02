Der Verdi-Landesbezirk Nord hat seine Beschäftigten aus dem öffentlichen Dienst zu einem Warnstreik aufgerufen. Es ist nicht der einzige Warnstreik in dieser Woche in Schleswig-Holstein. Foto: IMAGO / STPP up-down up-down 250 Beschäftigte im Ausstand Öffentlicher Dienst streikt heute in Lübeck – was fordern die Beschäftigten? Von dpa | 14.02.2023, 07:10 Uhr | Update vor 1 Std.

Gestern kündigte die Gewerkschaft Verdi landesweite Warnstreiks an. Bereits heute soll in Lübeck die Arbeit niedergelegt werden. Bei diesem einen Warnstreik bleibt es aber nicht in dieser Woche.