Auch in diesem Jahr wird es in Lübeck wieder eine Preisverleihung für Filmemacher aus dem hohen Norden geben. Foto: Agentur 54 Grad/ imago images/Archiv up-down up-down Ehrenpreis für Friðriksson 173 Filme in fünf Tagen: Das erwartet Sie bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck Von Raissa Waskow | 28.10.2022, 11:12 Uhr

Den Ehrenpreis verleihen die Veranstalter in diesem Jahr Friðrik Þór Friðriksson. Zuschauer können sich auf fünf Filme des Isländers freuen. Hier erfahren Sie, was Sie in Lübeck außerdem erwartet.