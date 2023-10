Seit Mitte September wird Nina R. vermisst. Die 15-Jährige tauchte am Samstag, 16. September nicht mehr in der Jugendwohngruppe in Lübeck-St. Jürgen auf, in der sie wohnt. Sie habe an dem Abend das Lichterfest in Travemünde besucht, teilt die Polizei mit. Diese sucht jetzt auch mit einem Foto nach Nina R.

Eigentlich sollte die 15-Jährige an jenem Samstagabend gegen 21 Uhr zurück sein. Doch nach einem letzten Handykontakt um 21.18 Uhr war von Nina R. nichts mehr zu hören. Zuletzt habe sie der Wohneinrichtung einen Aufenthaltsort mitgeteilt, so die Polizei. Gefunden wurde sie dort nicht – auch andere Hinweise halfen bislang nicht weiter.

Polizei geht nicht von einer Straftat aus

Wo sich Nina R. befindet, bleibt also unklar. Von einem Verbrechen geht die Polizei nicht aus. Wahrscheinlich sei, dass sich Nina R. „freiwillig und bewusst, möglicherweise mit wechselnden Aufenthaltsorten, verborgen hält“.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Nina R.

Die 15-Jährige ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, hat rotblonde, schulterlange Haare und trägt eine große schwarze Brille. Zu ihrer derzeitigen Bekleidung könne nichts gesagt werden, teilt die Polizei mit.

Hinweise an das Kommissariat 11

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Nina R. geben kann, soll sich mit der Bezirkskriminalinspektion Lübeck in Verbindung zu setzen. Das Kommissariat 11 ist zu erreichen unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 oder per E-Mail unter k11.luebeck.bki@polizei.landsh.de. Auch Nina R. selbst bittet die Polizei weiterhin, sich freiwillig zu melden.