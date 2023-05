Die Kirchengemeinde Siebeneichen trennt sich von der 1972 eingeweihten Kapelle in Güster. Foto: KKLL up-down up-down Kirche im Kreis Herzogtum Lauenburg Entwidmung steht bevor: Auferstehungskapelle in Güster bekommt neuen Besitzer Von Alexander Steenbeck | 23.05.2023, 08:56 Uhr

Wie in Lübeck und im Kreis Stormarn: Auch im Herzogtum Lauenburg schreitet die Entwidmung von Kirchen voran. Warum es in der Auferstehungskapelle in Güster jedoch weiterhin Gottesdienste geben soll.