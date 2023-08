Lübeck und Fuhlendorf Für die Bundespolizei im Einsatz: Historischer Hubschrauber bekommt ein neues Zuhause Von Timo Jann | 09.08.2023, 11:47 Uhr Der „Teppichklopfer“ wurde von Lübeck nach Fuhlendorf transportiert. Foto: Timo Jann up-down up-down

Das Geiseldrama von den Olympischen Spielen 1972 in München hielt ganz Deutschland in Atem. In der Verfilmung spielte ein ganz bestimmter Hubschrauber vom Typ Bell UH 1D eine wichtige Rolle. Dieser wurde nun von Lübeck aus nach Fuhlendorf transportiert – wegen Platzmangel.