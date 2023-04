Die Landesgruppe Ostsee im Deutschen Automobil-Veteranen-Club (DAVC) organisierte wieder das jährliche Ostsee-Oldtimer-Treffen mit Teilemarkt in Lübeck-Blankensee. Tausende Besucher strömten auf das Gelände des Ausbildungsparks. Foto: Reinhard Steenbeck up-down up-down Mit Bildergalerie Lübeck: So schön war das DAVC-Oldtimer-Treffen 2023 in Blankensee Von Alexander Steenbeck | 30.04.2023, 16:44 Uhr

Es ist eines der größten dieser Art in Schleswig-Holstein: Am Sonntag zog das Oldtimer-Treffen des Deutschen Automobil-Veteranen-Clubs in Lübeck-Blankensee tausende Besucher an. Impressionen davon, was es zu bewundern gab.