Mit Bildergalerie So schön ist das Drachenfest 2023 in Lübeck-Travemünde Von Alexander Steenbeck | 30.09.2023, 18:56 Uhr Das Travemünder Drachenfest läutet traditionell die Herbstzeit an der Lübecker Bucht ein. Foto: Alexander Steenbeck

Von Comic-Figuren bis „fliegendes Aquarium“: Was es in Lübeck-Travemünde an zahlreichen großen, aber auch kleinen Drachen zu bestaunen gibt.