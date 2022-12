Sogenannte Optimisten sind eigentlich nur für Jugendliche Segler geeignet. Archivfoto: Elisabeth S. Meyer-Lassahn, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30056230 up-down up-down Nach Corona-Zwangspause Mit 60 Teilnehmern: Endlich war wieder Eisarschregatta in Lübeck Von dpa | 03.12.2022, 15:13 Uhr | Update vor 13 Min.

Sie zwängen sich in Jugendboote und fallen teilweise schon beim Einstieg in die kalte Wakenitz – daher auch der Name dieser etwas anderen Regatta. Die Eisarschregatta in Lübeck hat unter Seglern Kultstatus. Endlich war es wieder soweit.