Die Polizei ermittelt nicht nur wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen, gefährlichen Körperverletzung, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Foto: Imago/Maximilian Koch

Lübeck-St. Gertrud Streit eskaliert: 26-Jähriger schießt nach Weihnachtsmarkt-Besuch auf Männer-Gruppe Von Alexander Steenbeck | 23.12.2022, 15:39 Uhr

Streit unter Männern endet in einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei berichtet, was in der Lübecker Marlistraße passierte und nennt die Hintergründe des Vorfalls.