Neben der sanierungsbedürftigen Mühlentorbrücke sind die Bauarbeiten für eine Behelfsbrücke gestartet. Foto: Reinhard Steenbeck up-down up-down Querung über Elbe-Lübeck-Kanal Marode Mühlentorbrücke: Aufwändige Bauarbeiten für Behelfsbrücke sind gestartet Von Alexander Steenbeck | 16.01.2023, 14:32 Uhr

An der Kanaltrave vor der Altstadt nimmt die Behelfsbrücke Formen an: Ein Überblick darüber, was neben der Mühlentorbrücke zurzeit geschieht und wie der weitere Zeitplan aussieht.